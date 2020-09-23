Ekonomi Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Ekonomi

Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları ile strateji ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

23 Eylül 2020, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)


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