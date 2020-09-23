Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Albayrak, "Bakanlığımıza bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile strateji ve değerlendirme toplantımızı verimli bir şekilde gerçekleştirdik. Çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)











