Ekonomi Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Ekonomi

Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.

13 Haziran 2020, Cumartesi 20:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dijitalleşmeyi hızlandırmalıyız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“HDP kapatılsın” diyenler
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşten çıkarma yasağı uzuyor