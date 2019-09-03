Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." dedi.

Enflasyon rakamlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, önemli düşüş kaydedildiğini söyledi.

BAKAN ALBAYRAK'IN TWEETİ ŞÖYLE:



