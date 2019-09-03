Bakan Albayrak'dan enflasyon yorumu: Aşağı yönlü trend devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşüşe geçen enflasyon rakamlarına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, enflasyondaki aşağı yönlü trendin devam edeceğini söyledi ve yıl sonu hedeflerinin tutacağını kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." dedi.
Enflasyon rakamlarına ilişkin olarak Bakan Albayrak, önemli düşüş kaydedildiğini söyledi.
BAKAN ALBAYRAK'IN TWEETİ ŞÖYLE: