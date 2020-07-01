İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.

Dün 1 kişi gözaltına alınmıştı

Konuyla ilgili devam eden soruşturmada dün de Mersin'de 1 kişi gözaltına alınmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Erdoğan'dan tepki

Konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile olarak birkaç gündür işte böyle can atıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. On binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı namusu haysiyeti insanlıktan dahi nasibini almamız bazı alçaklar hakaretlerle bu iklimi kirletmeye çalıştı.

"Bu alçakların peşini bırakmayacağız"

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiklerini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun hesabını soracağız. Benzer saldırıları daha önce de yaşamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün, hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır" şeklinde konuştu.



