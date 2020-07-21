Türkiye Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Türkiye

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hakkari Çukurca'da şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

21 Temmuz 2020, Salı 00:42 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak: "Hakkari Çukurca’da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.


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