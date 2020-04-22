Türkiye Bakan Albayrak'tan dayanışma mesajı

Bakan Albayrak'tan dayanışma mesajı

Türkiye

Bakan Albayrak'tan dayanışma mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ile birlikte dayanışma içinde bugünlerin aşılacağını söyledi.

22 Nisan 2020, Çarşamba 10:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.

Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Orhan Pamuk’la karantina günleri
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Uzmanlık alanı konfor
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini çekerken yakalandı