Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında "Hüdaverdi Bey’in dediği gibi, tüm işletmelerimizle, esnafımızla dayanışma içinde bugünleri aşacağız. İşlerimize, hedeflerimize, hayallerimize kaldığımız yerden, çok daha güçlü şekilde devam edeceğiz.

Devletimiz tüm imkanlarıyla insanımızın yanında. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.