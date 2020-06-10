Bakan Albayrak'tan, 'dijital farkındalık' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde" dedi.
10 Haziran 2020, Çarşamba 23:12 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, dijital farkındalık kapsamında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız. Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1270788997292441600
ANKARA (DHA)
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