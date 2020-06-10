Ekonomi Bakan Albayrak'tan, 'dijital farkındalık' paylaşımı

Bakan Albayrak'tan, 'dijital farkındalık' paylaşımı

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan, 'dijital farkındalık' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde" dedi.

10 Haziran 2020, Çarşamba 23:12 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, dijital farkındalık kapsamında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli teknolojik hamlelerimiz, ekonomimiz, dış politikamız, dijital diplomasimiz ve ulusal güvenlik çalışmalarımız ile dijital geleceğe hazırız. Geleceğin hazinesi olan dijital dünyanın şeklini, içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı. 



ANKARA (DHA)


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