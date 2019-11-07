Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun İş Dünyası Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizi faiz yüküyle alt etmek isteyenler oldu.

Geçtiğimiz yıl doların 7 liranın üzerine çıktığını gördük, 8'e 10'a çıkaracaklarını zannettiler.

Güçlü bir refleks gösterdik.

Barış Pınarı Operasyonu zamanında da enteresan girişimler gördük.

Şükürler olsun hepsini atlattık.

Enflasyon daha da iyi olacak, bu daha başlangıç.

Yıl sonunda enflasyonda inşallah hedefin de altına ineceğiz, önümüzdeki yıl düşük tek haneli enflasyonlara ineceğimiz bir sürece gireceğiz.

Toplasanız 15-20 kişi olan ve dedikleri hiçbir şekilde tutmayan kişilere rağmen, çok önemli bir performans ortaya koyduk, bu söylemi takılanların bir kısmı siyasi, bir kısmı ticari, bir kısmı istihbari saikle birilerinin amacına hizmet ettiler.

Türkiye kimseden bir kuruş almadı

Bir sene önce 'Türkiye battı, IMF ile anlaşın' diyorlardı, böyle bir görüşme yapmadık. Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık.

15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla ve kısa sürede geride bıraktık, Türkiye olarak güçlü bilançomuzu devam ettiriyoruz.

Kamu borç yükünde en sağlam duruşlu ülkelerden biriyiz.

Bu yıl 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık.

Makro ekonomik göstergelerde ciddi iyileşmeler var.

Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler ekonomik aktivitede toparlanma eğilimini daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Eylül ayı itibarıyla başlayan istihdamda ve ekonomik aktivitedeki toparlanmanın rakamlara güçlü bir şekilde yansıdığını görüyoruz, ekim ayı aynı şekilde devam ediyor, kasım ve aralık ayı daha da iyi gidecek.

Bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağız.





Tarihin en düşük faizi

Asgari ücretle, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak bir modelin finansman alt yapısını hazırladık.

Tarihin en düşük faiziyle 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız."