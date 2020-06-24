Ekonomi Bakan Albayrak'tan ekonomi güven endeksi açıklaması

Bakan Albayrak'tan ekonomi güven endeksi açıklaması

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan ekonomi güven endeksi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi güven endeksine ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Haziran 2020, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak yaptığı açıklamada "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor" dedi.



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