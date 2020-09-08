Ekonomi Bakan Albayrak'tan elektrik üretimi açıklaması

Bakan Albayrak'tan elektrik üretimi açıklaması

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan elektrik üretimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" dedi.

08 Eylül 2020, Salı 16:59 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptığı, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye'nin enerjisine enerji kattık" açıklamasını tekrar paylaştı.

Bakan Albayrak kendi mesajında ise, "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.




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