Ekonomi Bakan Albayrak'tan en iyi 10 markaya tebrik

Bakan Albayrak'tan en iyi 10 markaya tebrik

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan en iyi 10 markaya tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Brand Finance'nin açıkladığı 'en iyi 10 Türk marka' kategorisinde yer alan firmaları tebrik etti.

09 Haziran 2020, Salı 20:52 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Harikasınız. Yıllardır ülke ekonomimize sağladığınız katkının yanında bu tür başarılarınızı da sevinçle takip ediyoruz. İnşallah bu tatlı rekabetinizin devamında sizleri dünyanın en değerlileri listesinde de zirvelerde görürüz" ifadelerine yer verdi.



DHA


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