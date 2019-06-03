Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu: Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Albayrak resmi twitter adresinden; "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." açıklamasında bulundu.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1135460287644143616