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Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu: Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

03 Haziran 2019, Pazartesi 11:24
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Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu: Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız

Bakan Albayrak resmi twitter adresinden; "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız." açıklamasında bulundu.

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