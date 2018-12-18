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Bakan Albayrak'tan 'enflasyonla mücadele' açıklaması

Bakan Albayrak Meclis'teki bütçe görüşmelerindeki açıklamasında, 'Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek' dedi

18 Aralık 2018, Salı 19:01 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak'tan 'enflasyonla mücadele' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

İşte Berat Albayrak'ın açıklamaları:

Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek.

Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, kayıt dışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu.

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