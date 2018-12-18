Bakan Albayrak'tan 'enflasyonla mücadele' açıklaması
Bakan Albayrak Meclis'teki bütçe görüşmelerindeki açıklamasında, 'Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek' dedi
TBMM Genel Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
İşte Berat Albayrak'ın açıklamaları:
Enflasyonla mücadelede almamız gereken mesafeler var. Nihai amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek. Mali disiplin en önemli çıpamız olmaya devam edecek.
Hazinemizin ortaya koyduğu altın tahvil ihracı, son 2 yılda 6,5 tona yakın altının yastık altından Türkiye ekonomisine kazandırılmasına vesile olarak, kayıt dışı sermayenin ne kadar doğru kayıt içine getirildiğini ortaya koydu.