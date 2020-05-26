Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" açıklamasında bulundu.
26 Mayıs 2020, Salı 21:23 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank için hazırlanan reklam filmine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin "Önce halk sonra banka" diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" tweetini paylaştı.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1265263030604107776
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