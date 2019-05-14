Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Albayrak, "İftarda, Şeymanur, Sümeyye, Fatmanur, Ayşe ve Betül isimlerinde dünya tatlısı kızlarıyla, Kadir bey ve Suna hanıma misafir olduk. Beş kızdan sonra ilk erkek çocuklarını bekleyen Kılıç ailesinin, Mustafa Emin’e sağlıkla kavuşmalarını ve mutluluklarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



