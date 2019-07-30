Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu

30 Temmuz 2019, Salı 13:04 Son Güncelleme:
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Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

-MB'nin faiz indirimiyle aşağı yönlü süreç devam edecek. Dövizin düşmesi Türkiye'ye güvenin etkisi.

-Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz

-ABD yaptırımlarıyla ilgili süreci daha olumlu gözlemliyorum.

-Toplu iş sözleşmesi adaletli bir şekilde sonuçlanacak.

-Enflasyonu yüzde 15.9'un altında kapatacağız.

-Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum

-Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor, uygun adımlar atılabilir.

-Türkiye ekonomisi önümüzdeki yıl çok iyi olacak.


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