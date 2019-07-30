Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu
İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
-MB'nin faiz indirimiyle aşağı yönlü süreç devam edecek. Dövizin düşmesi Türkiye'ye güvenin etkisi.
-Bu haftadan itibaren kredi faizlerinde indirim göreceğiz
-ABD yaptırımlarıyla ilgili süreci daha olumlu gözlemliyorum.
-Toplu iş sözleşmesi adaletli bir şekilde sonuçlanacak.
-Enflasyonu yüzde 15.9'un altında kapatacağız.
-Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum
-Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor, uygun adımlar atılabilir.
-Türkiye ekonomisi önümüzdeki yıl çok iyi olacak.