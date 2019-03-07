Bakan Albayrak'tan önemli konkordato mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konkordato ilanlarındaki düşüşe vurgu yaptı.

07 Mart 2019, Perşembe 10:09
A A
Bakan Albayrak'tan önemli konkordato mesajı

Bakan Albayrak mesajında, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" açıklamasını yaptı.

İşte Bakan Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.