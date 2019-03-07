Bakan Albayrak mesajında, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık" açıklamasını yaptı.

İşte Bakan Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı o paylaşım:



