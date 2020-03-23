Bakan Albayrak'tan özel bankalara çağrı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının hazırladıkları destek paketlerinin ardından özel bankaların da bu sürece katkıda bulunmaları için çağrıda bulundu.
23 Mart 2020, Pazartesi 11:53 Son Güncelleme:
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Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada "Devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor.
Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum.