Bakan Albayrak'tan sondaj ve sismik gemiler için açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sondaj gemileri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
09 Nisan 2020, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyük ideallerin gayreti içinde olduklarını söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1248220785069690882
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