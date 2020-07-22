Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması
Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre!! Detaylar: //yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" paylaşımını yaptı.
22 Temmuz 2020, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan staj seferberliğiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre!! Detaylar: //yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" paylaşımını yaptı.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1285851124268924928?cxt=HHwWgICwgZ2yodgjAAAA
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