Ekonomi Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması

Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan staj seferberliği açıklaması

Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre!! Detaylar: //yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" paylaşımını yaptı.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 12:56 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan staj seferberliğiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile #stajseferberligi programımız tam gençlerimize göre!! Detaylar: //yetenekkapisi.org #yetenekheryerde" paylaşımını yaptı. 





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