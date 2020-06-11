Ekonomi Bakan Albayrak'tan TANAP paylaşımı

Bakan Albayrak'tan TANAP paylaşımı

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan TANAP paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TANAP hakkında önemli paylaşımlarda bulundu.

11 Haziran 2020, Perşembe 16:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından TANAP projesi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk.



Bakan Dönmez'in paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye ayağını #TANAP ile tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak" açıklamasını yaptı.



İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün sonra TANAP'ı açacak


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Pandemi sonrasında ulaşım nasıl olacak?
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
AYM Başkanı: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bursa'ya hızlı tren müjdesi! Bakan Karaismailoğlu tamamlanacağı tarihi verdi