Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından TANAP projesi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk.









Bakan Dönmez'in paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye ayağını #TANAP ile tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak" açıklamasını yaptı.









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