Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye küçülecek diyorlardı, son bir yılda yaşanan tüm gelişmeler rağmen 2019 yılını son çeyreğinde yüzde 6 büyüme ile kapattık.

'Daha iyi bir büyüme rakamı gelecek'

Ocak ve şubat rakamları çok iyi geldi, bununla birlikte de son çeyrek rakamından çok daha iyi bir ilk çeyrek büyüme rakamı gelecek. Son PMI rakamı son 2 yılın zirvesine çıktı. Halihazırda dünya negatif ayrışırken biz pozitif ayrışan ülke konumuna geldik. Türkiye tüm göstergelerde pozitif ayrışmaya devam ediyor.

Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık.

Vergi affı gelecek mi?

'Vergi affı geliyor' yalan haberleriyle bütçe rakamlarını sekteye uğratmaya çalışıyorlar.

3 aydır muazzam bir küresel çarpışma yaşanırken ülkemizin en az etkiyi yaşaması için tüm tedbirleri alıyoruz.

Kredi imkanı sunulacak

Tekstil özelinde rekabet gücünü artırmak için yeni bir finansman program hazırladık. Tekstil sektöründe imalatta 60 ay vadeli sabit yüzde 9 faizli kredi veriyoruz. Tekstil sektöründe ticarette 9 aya kadar anapara ödemesiz kredi imkanı sunulacak.

Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8,5'lik bu yıl hedefini de Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın."



