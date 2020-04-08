Ekonomi Bakan Albayrak'tan üretim mesajı

Bakan Albayrak'tan üretim mesajı

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan üretim mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Üretimimizi ayakta tutacağız" ifadelerini paylaştı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız.

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