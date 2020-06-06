Ekonomi Bakan Albayrak’tan, ’Yusufeli Barajı’ açıklaması

Bakan Albayrak’tan, ’Yusufeli Barajı’ açıklaması

Ekonomi

Bakan Albayrak’tan, ’Yusufeli Barajı’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yusufeli Barajı’nın Türkiye ekonomisine yılda 1,5 milyar TL katkıda bulunacağını belirtti.

06 Haziran 2020, Cumartesi 20:06 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız’ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı’nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak" dedi.

DHA

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