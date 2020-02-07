Ekonomi Bakan Berat Albayrak faiz müjdesini verdi

Bakan Berat Albayrak faiz müjdesini verdi

Ekonomi

Bakan Berat Albayrak faiz müjdesini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faizlerini yüzde 8-10 bandına çekeceğini söyledi.

07 Şubat 2020, Cuma 12:04 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası ile Buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.

Faizler düşüyor daha da düşecek.

Kredi faizleri yüzde 25-26 seviyelerinden yüzde 10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.

Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek.

 Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.

(Enflasyon) Bu yıl belirlediğimiz yüzde 8,5 hedefine ulaşacağız.

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