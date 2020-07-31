Türkiye Bakan Berat Albayrak'tan bayram mesajı

Bakan Berat Albayrak'tan bayram mesajı

Türkiye

Bakan Berat Albayrak'tan bayram mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı için bir mesaj paylaştı.

31 Temmuz 2020, Cuma 13:25 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Kurban Bayramı paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. #KurbanBayramı" dedi.



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