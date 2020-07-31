Bakan Berat Albayrak'tan bayram mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kurban Bayramı için bir mesaj paylaştı.
31 Temmuz 2020, Cuma 13:25 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Kurban Bayramı paylaşımı yaptı. Bakan Albayrak, "Bizim için bayram BEREKET demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramımız mübarek olsun. #KurbanBayramı" dedi.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1289131065756528640
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