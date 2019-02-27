Bakan Berat Albayrak'tan Kushner paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilen Kushner ile yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı

27 Şubat 2019, Çarşamba 20:49 Son Güncelleme:
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Bakan Berat Albayrak'tan Kushner paylaşımı

Berat Albayrak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük.

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