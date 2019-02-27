Bakan Berat Albayrak'tan Kushner paylaşımı ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilen Kushner ile yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı