Bakan Berat Albayrak'tan Kushner paylaşımı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de kabul edilen Kushner ile yapılan toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı
Berat Albayrak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük.