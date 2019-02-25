İşte Berat Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye istihdam alanında devrimi yaşadığı bir günü yaşıyor. Sağlanan iyileşmenin en güzel göstergesi KOBİ, esnaf ve sanayicimizin günbegün hissetmeye başladığı bu rahatlamadır.

"İSTİHDAM ARTIRICI POLİTİKAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ekonomik büyümenin sürmesi yönünde istihdamı artırıcı politikalar uygulamaya devam ediyoruz. Biz her alanda üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu adımları atmaya devam ediyoruz. 67 bin KOBİ'mize 20,3 milyar liralık kredi kullandırıldı.

KOBİ'LERE YENİ PAKET GELİYOR

KOBİ'ler için yeni paket geliyor, bu hafta açıklayacağız. Bugün itibariyle esnaf kredilerinde 66 bin 236 adet esnafımıza 6 milyar 238 milyon liralık kredi tutarına ulaşıldı. Mart sonunu bulmadan 10 milyar liralık kredi paketinin ilk bölümünü esnafımıza kullandırmış olacağız.

FAİZLER İNECEK

Faizler daha da inecek. Faizlerde ağustos-eylül döneminin etkisi tamamen silindi. Nisan ayından sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak.

2018'de 13 milyar doların üzerinde bir doğrudan yatırım geldi, 2019'da bu rakamın çok daha üzerine çıkacağız. Şubat rakamlarına bakıyorum, ocak ayına kıyasla dediğimizden çok daha iyi bir noktaya gelmiş, mart-nisan-mayıs ayları çok daha iyi bir performansın sergilendiği dönem olacak Ekonomi yönetimimizin politika yelpazesi küresel ve yerel ekonomik göstergelerinin dikkatlice izlenmesi sürecinde, tüm süreçler uyumlandırılarak, dinamik bir şekilde koordine edilerek yürütülmekte. Türkiye ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır.