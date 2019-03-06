İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin hedef alındığı günleri yaşadık, ama hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık. Finansal disiplin ve dengelenme sürecinden asla vazgeçmedik. Dış dengelenme sürecinde çok ciddi mesafe aldık. Cari işlemler açığı 2018 hedefi itibariyle 27.6 milyar seviyesine geriledi. Ocak ayı itibariyle 20 milyarın bile altına indiğimizi çok net görmeye başladık. Bu süreç 2019 yılında hız kesmeden Ocak ve Şubat ayındaki verilerle çok net gördüğü süreci ortaya koydu. İhracatımız yüzde 5, ithalatımız yüzde 22 oranında geriledi. Önümüzdeki süreçte ekonomimizdeki kırılganlıkların giderilmesiyle birlikte -ki şubat ile birlikte bunu görmeye başladık potansiyeline hızla yaklaşmaya başlayacak.

TANZİM SATIŞLARI

Özellikle tanzim satışları başarısıyla, serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor.

ENFLASYON

Son dönemde ekonomide yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı enflasyon oranında kaydedilen başarıdır cari açıkta düşüş hız kesmeden sürecek. Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı. 2.çeyrekle beraber çok önemli ve olumlu adımları göreceğiz, 2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonun çok altında gerçekleşecek. Bu da hem faiz hem maliyetleri hızlı bir şekilde düşürecek. yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz.

KOBİ DESTEK PAKETİ

KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon tl olan azami limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Bankalarımızın ve reel sektörümüzün yanında olacağız.

KONKORDATO KONUSU

-Konkordato süreci tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı, konkondatoda da dengelenme süreci başladı. Borç ödeme niyetinde olan firmalara çözüm yolu bulunmaya başlandı. 7 bankaya ek olarak diğer bankalarda yapılandırma sürecinde yer alacak. 7 bankaya ilaveten şubat ayı ile birlikte diğer bankalar da konkordato ile ilgili şirketlerle görüşme sürecine başladı. Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk. Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi.