Ekonomi Bakan Bilgin: 6'ncı dönem toplu sözleşmemizi imzaladık

Bakan Bilgin: 6'ncı dönem toplu sözleşmemizi imzaladık

Ekonomi

Bakan Bilgin: 6'ncı dönem toplu sözleşmemizi imzaladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

24 Ağustos 2021, Salı 01:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6'ncı Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Bakan Bilgin, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ'

Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada pandeminin etkilerine rağmen, işçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Memur sendikalarımızla varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile 35 arasında değişmektedir. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz" dedi.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA (DHA)

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Esnafla omuz omuza
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Ekrem Sarısu
7000 gün prim ve 60 yaşa tabisiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Kiralama sektörünün yıldızları
Hakan Çelik
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Özlem Denizmen
Birikim ve borç
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Borsa günü yükselişle tamamladı