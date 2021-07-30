Ekonomi Bakan Bilgin duyurdu: 31 Ocak 2022’ye kadar uzatıldı

Bakan Bilgin duyurdu: 31 Ocak 2022’ye kadar uzatıldı

Ekonomi

Bakan Bilgin duyurdu: 31 Ocak 2022’ye kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Artvin, Rize ve Düzce’nin selden etkilenen ilçelerinde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile bu yılın haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin 31 Ocak 2022’ye kadar uzatıldığını bildirdi.

30 Temmuz 2021, Cuma 19:39 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin, Rize ve Düzce’nin selden etkilenen ilçelerinde temmuz sonuna kadar SGK’ye iletilmesi gereken belgelerin verilme süresinin 26 Ağustos 2021’e kadar uzatıldığını belirtti. Söz konusu bölgelerde, ödeme süresi geçmiş prim borçları ile bu yılın haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 31 Ocak 2022’ye kadar uzatıldığını kaydeden Bilgin, selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

AA

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