Türkiye Bakan Bilgin’den, ’1 Mayıs’ mesajı

Bakan Bilgin’den, ’1 Mayıs’ mesajı

Türkiye

Bakan Bilgin’den, ’1 Mayıs’ mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

30 Nisan 2021, Cuma 23:25 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden her bir işçi ve emekçi kardeşimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Biz birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

DHA

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