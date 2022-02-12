Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullanmıştı:

"Memur ve memur emeklilerimizin almış oldukları maaşları belirleyen bir hesaplama parametresidir. Yüksek ek göstergeye çıkarılması memur ve emeklilerinin hem çalışırken almış oldukları maaş hem de emekli olurken almış oldukları maaş ve ikramiyeleri değiştirecek.

Ek göstergeler memurların kademe ve derecesine göre yüksek lisansına göre etkilenir. 3600 ek göstergenin iki ayağını konuşmak lazım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayağıdır. İki bakanlığında şu anda ortak çalışmaları devam ediyor.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut maaşlarda, emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında değişiklik meydana gelecektir. Bir polisin 2022 maaşı 7 bin 465 lira oldu. Polis eğer 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında bugün alacağı maaş 8 bin 950 liraya yükselmiş olacaktır.

Öğretmenlerimiz 6 bin 448 lira alırken 3600 ile birlikte 7 bin 730 liraya yükselecek maaşı. Hemşire maaşı 6 bin 834’ten 8 bin 200 liraya gelecek.

25 yıl çalışmış bir memurumuz emekli olduğunda 128 bin lira alırken ikramiye 153 bin 60 liraya çıkacak. Şu an emekli maaşımız 4 bin 600 liradır. 3600 geldiğinde 5 bin 520 lira emekli maaşı alacaklar. Memurlar şu an 3600 ek göstergeyi bekliyor ve emekli olmuyorlar. Pek çok memurumuz emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen emekliliklerini erteliyorlar."

İHA



