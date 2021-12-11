Ekonomi Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması

Ekonomi

Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız" dedi.

11 Aralık 2021, Cumartesi 22:06 Son Güncelleme:
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Bakan Bilgin'in açıklaması şöyle; Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Asgari ücretle çalışan bazen 15 ila 20 milyon çalışan işçi var deniyor. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var. 3600 ek gösterge meselesini teknik olarak toplumda hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuzu toplayacağız. Sonra da yüce meclise göndereceğiz. Sizin takdirinizle bu meseleyi bir vaat olmaktan çıkardık, sözleşmenin anlamı 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zamanda meclisin gereğini yapacağına inancımız tamdır.

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