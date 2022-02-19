Bakan Bilgin'den Migros için 'soruşturma' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Migros çalışanlarının mücadelesine ilişkin olarak "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.
19 Şubat 2022, Cumartesi 14:46 Son Güncelleme:
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.
Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.
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