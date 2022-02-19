Ekonomi Bakan Bilgin'den Migros için 'soruşturma' açıklaması

Bakan Bilgin'den Migros için 'soruşturma' açıklaması

Ekonomi

Bakan Bilgin'den Migros için 'soruşturma' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Migros çalışanlarının mücadelesine ilişkin olarak "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

19 Şubat 2022, Cumartesi 14:46 Son Güncelleme:
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" dedi.

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