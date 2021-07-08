Magazin Bakan bir daha baktı... Bade İşçil oğlu Azur ile tatilde!

Bakan bir daha baktı... Bade İşçil oğlu Azur ile tatilde!

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Bakan bir daha baktı... Bade İşçil oğlu Azur ile tatilde!

Bade İşçil, hafta sonunda Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'u da alıp Bodrum'a tatile gitti. Önceki gün bir beach'te görüntülenen anne-oğulun tatili ve denizi ne kadar özlediği belli oluyordu. Çünkü İşçil, oğluyla birlikte gün boyu beach'te kaldı ve günün çoğunu da denizde geçirdi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 13:55 Son Güncelleme:
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Geçen ayın sonunda doktor kontrollerini yaptırıp ilk aşısını da olan ünlü oyuncu Bade İşçil, hafta sonunu oğlu Azur'u da alıp Bodrum'da geçirdi. İşçil, oğluyla birlikte gün boyu beach'te kaldı ve günün çoğunu da denizde geçirdi. Çok keyifli olduğu her halinden belli olan İşçil'in, denize atlama hareketleri ise herkesin dikkatini çekti. Balıklama, çivileme, bomba derken her türlü atlama stilini deneyen İşçil'e oğlu da eşlik etti.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısı şöyle:

Enerjisiyle beach'tekilerin ilgi odağı olan 37 yaşındaki İşçil, fit vücuduyla da bakışları üzerine topladı. Demek ki, herkesin kilo aldığı pandemide formuna çok dikkat etmiş. Bu arada pandemi nedeniyle küçülmeye gittiğini ve ekonomik davrandığını söyleyen Bade İşçil, bakalım Bodrum'da kaç gün tatil yapacak. Malum; Bodrum'da uzun süreli tatil yapmak her babayiğidin harcı değil!

Öte yandan güzel oyuncu sosyal medya hesabından tatil paylaşımları yapmaya da başladı. Son olarak bikinili pozunu paylaşan Bade İşçil beğeni topladı...

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