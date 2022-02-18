Siyaset Bakan Bozdağ: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayan bürokratı görevden alırım

Bakan Bozdağ: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayan bürokratı görevden alırım

Siyaset

Bakan Bozdağ: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayan bürokratı görevden alırım

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyelerini kabul etti. Bozdağ açıklamasında 'Milletvekili milleti temsil eder, milletin taleplerini iletir. Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bakan yardımcısı ve bürokratları görevden alırım' dedi.

18 Şubat 2022, Cuma 12:03 Son Güncelleme:
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TBMM Adalet Komisyonu'nun, AK Parti'li üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler görüşülürken, milletvekilleri taleplerini dile getirdi. Ziyarette mart ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi de konuşuldu. Bakan Bozdağ, bu konuda milletvekillerinin öneri ve görüşlerini aldı.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasında, "Milletvekili milleti temsil eder. Milletin taleplerini iletir. Milletimizin talepleri bizim için önemlidir. Milletimizin taleplerine kayıtsız kalamayız. Milletvekili telefonuna çıkmayan bakan yardımcısı veya genel müdür, bürokrat olursa onu derhal görevden alırım" dediği öğrenildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)


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