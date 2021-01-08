Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerde yeni sayfalar açmaya çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Portekiz´in ardından İspanya´nın başkenti Madrid´e gitti. Başkentte İspanyalı mevkidaşıyla ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapan Çavuşoğlu, ardından İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Raya ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "2020’de bazı üye ülkelerle yaşadığımız sorunlar sebebiyle AB ile ilişkilerimizde gerilim yaşadık. Bu arzu ettiğimiz bir durum değildir. Ama bu zor şartlarda bile İspanya gibi diğer aklıselim, aklıselimi savunan ülkelerin dirayetiyle gerginlik yerine diyalog tercih ediliyor ve son zirve buna zemin hazırladı. Şimdi AB ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılmak için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Bu sebeple, zirve marjında iş adamlarımızı bir araya getireceğiz ve iş forumu düzenleyeceğiz. Sadece ticareti değil yatırımlarımızı da artırmamız gerekiyor. Firmalarımız başta Afrika ve Amerika bölgesi olmak üzere üçüncü ülkelerde iş birliğini tesis etmek için önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz toplantılarda neler yapacağımızı görüşeceğiz" dedi.

"İş birliği güçleniyor"

Bakan Çavuşoğlu, İspanya´nın enerji alanında güçlü bir altyapıya sahip olduğunun altını çizerek, savunma sanayisinde de iş birliğinin güçlendiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları ile Airbus arasındaki meseleleri güzel bir şekilde, her iki tarafın da yararına olacak şekilde hallettik. Bu da iş birliği yaptığımız zaman neler yapabileceğimizi gösteriyor. Bundan sonraki süreçte dost ve müttefik İspanya’yla ilişkilerimizi her alanda çok daha iyi noktaya getirmek için birlikte çalışma konusunda kararlılığımız tamdır" diye konuştu.

DHA