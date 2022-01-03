Siyaset Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Siyaset

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

03 Ocak 2022, Pazartesi 23:11 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar’daki gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

DHA

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