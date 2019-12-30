Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tezkere turu deva ediyor, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Çavuşoğlu, buradan ayrıldıktan sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret etti.

Libya tezkeresi bugün TBMM'ye gidecek

Bakan Çavuşoğlu İYİ Parti'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile TBMM'ye gideceğini söyledi.









Kılıçdaroğlu ile de görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek Libya Tezkeresi hakkında bilgi verdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, "Tabii ki tezkere konusunda karar onlarındır; ama biz ülkemizin çıkarları bakımından neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık'' dedi.















