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Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya yeni bir akın başlayabilir

Norveç'te konuşan Dışişleri Bakanı, "Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. Rusya Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağı garantisini verdi" dedi

30 Ağustos 2019, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya yeni bir akın başlayabilir

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'ya yeni bir göçmen dalgası uyarısı yaptı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İdlib'de saldırıların devam etmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlatabilir. Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağının garantisini verdi. İran petrol tankeri Lübnan'a gidiyor, Türkiye'ye değil."

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