Bakan Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'ın başkenti Doha'da Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştü.

Bu sene 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi.