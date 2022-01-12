Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla görüştü
Resmi ziyaret kapsamında Çin’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü.
12 Ocak 2022, Çarşamba 14:51 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Çin’de temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önce baş başa ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Maske takmayı ihmal etmeyen Çavuoğlu ve Wang Yi, görüşmede ikili görüşmelerin yanı sıra Korona virüs salgını gibi küresel konuları ele aldı.
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