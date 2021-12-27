Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış ilişkilerine dair kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun satır başları şöyle:

*Yunanistan Başbakanı tansiyonu artırıcı hamleler yapıyor. Beş yıl aradan sonra Yunanistan ile istişare görüşmeleri tekrar başlattık.

*Biden yönetimi ile temaslarımız sürdü, Cumhurbaşkanımız Biden ile üç kez görüştü, ben de Blinken ile 12 kez görüştüm. Anlaşmazlıklarımız var ancak ilişkileri geliştirmek istiyoruz.

*Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka. Afrika'da düzenlediğimiz zirveye 38 ülkenin başkanı katıldı.









SURİYE VE PKK

"Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. PKK/YPG, Türkiye'de başaramadıklarını Suriye ve Irak'ta başarmak istiyor. Iraklı milisler PKK ile angajmana girmiş durumda.

PKK, Suriye'yi bölme hedefini gizlemiyor, maalesef ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerden destek alıyor."

KABİL HAVALİMANI

"Kabil Havalimanı'yla ilgili Katar ile anlaştık. Talibanla bir anlaşma yok. Türkiye'deki özel şirketler Kabil Havalimanı'nı Katarla ortak işletmek istiyor."

"Havaalanının güvenliğinin sağlanması sadece Türkiye'nin endişesi değil. Oraya uçmak isteyen havayollarının endişesi. Sivil uçuşların başlayabilmesi için güvenlik tesis edilmeli, Taliban'a başından beri söylüyoruz."

F-35 VE YAPTIRIMLAR

"CAATSA yaptırımlarına girdiği için, F-35'lerin alımı konusunda sıkıntı var ama Biden, Roma'daki görüşmede Cumhurbaşkanımıza bu sorunların ortadan kalkmasını istediğini söylemişti.

Sayın Cumhurbaşkanımız da buna olumlu baktı ama bir tarafta Kongre'deki durum, bir tarafta CAATSA var. Ancak ya paramızın geri verilmesi ya da başka ürünlerin verilmesi gerekiyor."

RUSYA-UKRAYNA

"Rusya-Ukrayna gerginliğinin bitmesini istiyoruz. Rusya'yla karşılıklı anlaşamadığımız konuları söylüyoruz ancak bölgede bir çatışma olmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

10 BÜYÜKELÇİ

"Son 10 büyükelçinin yaptığı son saçma hatadan sonra beklentimiz şudur; üye olduğumuz platformlarda küresel işbirliği ve barış için çaba sarf ederlerse birlikte çalışırız ancak Türkiye'nin valisi gibi davranmalarına müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun ultimatom vermelerine müsaade etmeyiz."

MISIR VE AKDENİZ

"Mısırla diyaloğumuz değişik kanallar aracılığıyla devam ediyor. Sayın Şukri ile görüşebiliriz. İki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi konusunda şartlar oluşursa görüşebiliriz.

Mısır bizimle anlaşma imzalarsa Akdeniz'de çok daha fazla yer alacak. Aslında gayri resmi görüşmeler gerçekleşti ama resmi olarak bir görüşme olmadı."

AB İLE VİZE SERBESTİSİ

"AB vize serbestisi için 72 kriterin 68'ini yerine getirdik. Çok küçük detaylar kaldı ama 1-2 ülke engelliyor diyerek, müzakere başlatmadı. Gümrük birliği güncellenmesi ve vize serbestisi için karşılıklı oturup konuşmamız lazım. AB yine sözünü tutmamak için zamana oynuyor."

LİBYA

"Biz, Libya'da hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Resmi ve meşru hükümetlerle yakın iş birliği içinde çalıştık. Son Roma toplantısından sonra bir çalışma grubu oluşturulmasını teklif etmiştim. Fakat nedense doğu tarafı Türkiye'ye mesafeli oldu çünkü onların gündemi farklı.

Hafter, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme koşuluyla gelmek istedi ancak Cumhurbaşkanımız 'Hafter benim muhatabım değil, yetkili bir kişi değil' dedi. Gelseydi görüşmeye hazırdık. Aslında biz tarihi olarak doğu tarafı ile daha yakınız. Biz ülkeyi bölmek değil, birlik beraberliğinin korunmasını istiyoruz. Şimdi seçim ertelendi, bu süreçte kendi kararlarını verecekler, biz onlara müdahale edemeyiz."

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN

"Azerbaycan, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması önerdi. Bu, Azerbaycan'ın iyi niyetini gösteriyor. Şartlar oluşursa sınırların açılması ve normalleşmeye geçilmesi bizim de arzumuz."