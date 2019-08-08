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Bakan Çavuşoğlu: Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11.Büyükelçiler Konferansı kapsamında basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz." dedi.

08 Ağustos 2019, Perşembe 15:07
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Bakan Çavuşoğlu: Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz

Çavuşoğlu, "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanımız "Yeni Asya" girişiminin uygulayama geçirilmesi talimatını verdi.

GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

ABD ile mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak görebiliriz. Detaylarla ilgili kararlar konusunda müşterek hareket merkezi önemlidir. Güvenli bölge konusunda ABD ile ortak kararlar alınacaktır.

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış.

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