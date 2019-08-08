Çavuşoğlu, "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanımız "Yeni Asya" girişiminin uygulayama geçirilmesi talimatını verdi.

GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

ABD ile mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak görebiliriz. Detaylarla ilgili kararlar konusunda müşterek hareket merkezi önemlidir. Güvenli bölge konusunda ABD ile ortak kararlar alınacaktır.

Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış.