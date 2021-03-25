Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Çin aşısı için işbirliği...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Ankara'da görüştü. Çavuşoğlu ve Vang, Dışişleri Bakanlığında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşme öncesinde kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını, bu vesileyle ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarmak istediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması Toplantısı'nın daha ileri bir tarihte kapsamlı şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu ve Vang daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alanında Türkiye ile Çin arasındaki iş birliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıl dönümünde ekonomik iş birliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda iş birliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

AA