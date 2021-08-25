Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugüne kadar Afganistan’dan bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61’i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’de iltica merkezi kurulacağına dair haberler gerçek dışı çıkmasına rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilgili sosyal medya paylaşamını silmemesini eleştirdi.

ANKARA Milliyet - Çavuşoğlu ile Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo, ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Afganistan’daki 4 bin 500 Türk vatandaşına telefonla tek tek arayarak ulaştıklarını söyledi.

Afganistan’dan yapılan tahliyelere ilişkin, “Bugüne kadar Afganistan’dan bin 404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan bin 61’i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var” diye konuştu. Çavuşoğlu, Afganistan’da yatırım yapan ya da taahhüt üstlenen firmaların ve orada şirketlerde çalışan işçilerin olduğunu anımsatarak, “Onların önemli bir kısmı dönmek istemediğini söylediler. Bu sayı sık sık değişiyor. Vatandaşlarımız dönmek istemediğini söylüyor. Sonra dönmek istediğini söylüyor. Sonra tersi oluyor. Dönmek istediğini bize bildiriyor, sonra vazgeçiyor” ifadesini kullandı. Afganistan’da aile kurmuş Türk vatandaşlarının bulunduğunu, onların bu kararlarına saygı duyduklarını dile getiren Çavuşoğlu, aynı zamanda bu vatandaşlara gerekli telkin ve uyarıları da yaptıklarına dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE İLTİCA MERKEZİ" İDDİALARI

Çavuşoğlu, İngiliz basınında yer alan, “Türkiye’de iltica merkezi kurulacağına” yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine ise, “Bu haber tamamen gerçek dışıdır. BBC hatasını anladı, tweet’i sildi ve özür diledi. Bu bir erdemdir. BBC gibi bir kuruluşa yakışmadı” dedi. BBC’nin tweet’i silmesine rağmen muhalefetin geri adım atmadığını belirten Çavuşoğlu, “Ama onu alıntı yapan genel başkanların tweetleri duruyor. İngiltere reddediyor, haberi yapan reddediyor ama bizim muhalefet partileri, gazete ve tweetlerinde bizi eleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu, kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor. Bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın. Dürüst olun, samimi olun ve gerçekçi olun. Ama burada amaç, tabii doğru bilgiyi elde etmek değil yanlış bilgi üzerinden saldırmak. Biz bunu afetlerde de gördük, yangında da gördük” ifadesini kullandı.

BLİNKEN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Afganistan’daki son gelişmeler ele alındı.