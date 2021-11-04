Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Teklif Biden tarafından geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika açıklamalarda bulundu. Türkiye ve ABD arasında bir çalışma grubunun kurulacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, bu teklifin bizzat ABD Başkanı Biden tarafından geldiğini söyledi.
04 Kasım 2021, Perşembe 10:52 Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi; ABD’nin PKK / YPG ile iş birliği FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve s400’lere ilişkin tutumu müttefiiklik ruhu ile bağdaşmıyor. ABD’nin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi.
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