Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü

30 Eylül 2018, Pazar 21:17 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, Pazar 21:17
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Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Le Drian ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ile Türkiye ve Fransa'nın ortak gündeminde yer alan diğer konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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