Bakan Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray futbol takımının bugün hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da gördüğü kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
12 Temmuz 2021, Pazartesi 23:59 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
ANKARA (DHA)
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